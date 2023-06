CIVITAVECCHIA – Il M5S ringrazia tutto il consiglio comunale per il sostegno unanime alla mozione presentata ieri alla Pucci, che chiedeva al Sindaco e all’assessore competente di farsi parte attiva nei confronti degli istituti scolastici Liceo Musicale Galilei e plesso Manzi esclusivamente per la sezione musicale, per arrivare alla sottoscrizione di una convenzione/intesa che consenta ai suddetti istituti scolastici l’utilizzo della Cittadella della musica a titolo gratuito, sia per attività di laboratori pomeridiani che per le esibizioni di fine anno, anche al fine di perfezionare la formazione musicale degli studenti.

«Riteniamo che in cambio del privilegio concesso ai nostri istituti cittadini con l’ottenimento dell’indirizzo musicale – hanno spiegato – il minimo che la comunità possa fare è mettere a disposizione le strutture per aiutare i giovani a perfezionare i propri talenti, ma anche a avvicinarsi ad un’arte universale come quella della musica».