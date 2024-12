CIVITAVECCHIA – Li ha invitati ad essere protagonisti del loro presente e del futuro, li ha sollecitati ad avere a cuore il mondo che li circonda, li ha tenuti con gli occhi aperti e le orecchie attente parlando concretamente di sostenibilità e di ambiente. L’ex ministro Enrico Giovannini è stato ospite questa mattina all’istituto Marconi di via Corradetti, per un seminario nell’ambito del progetto Peses, promosso dall’università Cattolica del Sacro Cuore e diretto dal professor Carlo Cottarelli. A proporre l’iniziativa l’associazione “Noi del Marconi” che ha risposto all’appello, facendo rientrare il Marconi tra le 150 scuole scelte per il tour di esperti figure di spicco del panorama culturale, economico, imprenditoriale e politico del Paese. «Un appuntamento davvero interessante e ricco di spunti» ha commentato il dirigente Nicola Guzzone ringraziando l’ex ministro che ha coinvolto le quattro classi presenti in aula Magna. «A voi, ragazzi, la scelta - ha spiegato quest’ultimo, concludendo il suo intervento - credere in una utopia sostenibile per costruire un futuro migliore, lasciar perdere, avere paura o abbandonarvi alla retrotopia. Il futuro è nelle vostre mani».

