CIVITAVECCHIA – Si è concluso il percorso di formazione dedicato al “Potenziamento delle competenze per la continuità educativa 0-6 anni”, promosso dal Comune di Civitavecchia come capofila del distretto socio-sanitario RM4.1. Un momento formativo importante che ha coinvolto insegnanti e coordinatrici dei servizi educativi, contribuendo a rafforzare le basi di un sistema integrato più solido e coerente.

«La continuità educativa tra nido e scuola dell’infanzia – ha spiegato il capogruppo del M5S Alessandra Lecis – rappresenta un obiettivo fondamentale per garantire ai bambini un percorso di crescita armonico e inclusivo. La formazione ha offerto strumenti utili e spazi di confronto per rafforzare il dialogo tra i servizi, promuovendo una progettazione condivisa tra educatrici, insegnanti e coordinatori pedagogici. In qualità di delegata ai nidi e all’infanzia e presidente della Commissione Istruzione, sto portando avanti, insieme all’assessora Stefania Tinti e con il costante supporto del sindaco Marco Piendibene, un lavoro amministrativo che guarda oltre l’immediato. È sempre più urgente rispondere alla crescente domanda di spazi e servizi per la prima infanzia, ed è per questo che stiamo tracciando la strada verso la realizzazione di poli educativi integrati 0-6, capaci di garantire qualità, accessibilità e continuità. Investire nei primi anni di vita significa costruire le basi di una comunità più equa, inclusiva e consapevole. Il nostro impegno va in questa direzione, affinché ogni bambina e bambino possa trovare nei servizi educativi un ambiente sicuro, stimolante e accogliente. Un sentito ringraziamento a chi, ogni giorno- ha concluso –lavora nei contesti educativi con competenza e passione, rendendo possibile tutto questo».