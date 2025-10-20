CIVITAVECCHIA – Continua l'impegno culturale dell'Anpi nelle scuole superiori cittadine.

Dopo le conferenze al Comvie della scorsa settimana, conferenze che hanno visto la partecipazione di circa 600 studenti delle V classi di tutti gli istituti cittadine, venerdì tre storici, David Conti, Michele Petraroia e Marco Trasciani hanno discusso con gli stessi giovani sul tema "avvento del fascismo e antifascismo".

Gli incontri sono stati organizzati nelle strutture delle scuole e hanno interessato un alto numero di giovani.

L'Anpi e l'Amministrazione Comunale che insieme hanno promosso l'iniziativa ringraziano i presidi e i docenti delle scuole per l'apporto dato alla preparazione degli incontri che si concluderanno venerdì 24 ottobre con un confronto sul tema “Resistenza e Costituzione”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA