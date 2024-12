CIVITAVECCHIA – L’officina Turco Motors, di Ciro Turco, con sede in via Gobetti, protagonista di un interessante scambio tra scuola e lavoro, promosso dalla Cna Civitavecchia-Viterbo.

La scorsa settimana, infatti, il titolare dell’officina ha incontrato gli studenti dell’Istituto Calamatta, in un’ottica mirante alla formazione di personale qualificato nel settore dell’autoriparazione. Un percorso fondamentale in grado di accompagnare gli studenti al mondo del lavoro, che oltre agli studenti del quarto e del quinto “manutenzione e assistenza tecnica”, ha visto protagonista anche l’officina Turco Motors, che insieme ai colleghi VL Auto, Sport Car Service e Auto moto Officina, attraverso il titolare Ciro Turco ha preso parte a un incontro presso l’istituto Calamatta, che ha visto la partecipazione attiva degli studenti. Un progetto che nasce grazie al partenariato Cna-Synergie Italia-agenzia per il lavoro specializzata nella ricerca e nella selezione del personale, con un occhio attento al settore automotive. Si chiama “Academy” il piano di lavoro presentato nel corso dell’incontro a scuola e prevede la possibilità per gli studenti di partecipare attivamente alla vita lavorativa delle aziende coinvolte per scoprire come funzionano e toccare finalmente con mano il mondo del lavoro. L’officina Turco Motors, attiva da meno di due anni, ha già conquistato una fetta rilevante del settore delle autoriparazioni, grazie alla competenza e alla serietà dimostrata ogni volta ai clienti.