CIVITAVECCHIA – Suonerà mercoledì alle 8:30 la campanella che darà ufficialmente il via all’Esame di Stato per 787 studenti delle scuole superiori cittadine. Un appuntamento carico di significato, atteso e temuto, che rappresenta la conclusione di un lungo percorso formativo e l’ingresso simbolico nella vita adulta. Si comincia con la prima prova scritta: il tema di italiano, uguale su tutto il territorio nazionale. Sette le tracce, suddivise in tre tipologie – analisi del testo, testo argomentativo, tema di attualità – con sei ore di tempo a disposizione per dare forma a pensieri, conoscenze e capacità critica. A Civitavecchia i numeri sono importanti. All’IIS Via dell’Immacolata 47, il Guglielmotti, sono attesi 37 maturandi per il liceo classico, 84 per il liceo delle scienze umane e 38 per il liceo artistico. Al liceo Galilei, che comprende gli indirizzi scientifico, linguistico e musicale, affronteranno l’esame in 141 nella sede centrale, a cui si aggiungono 42 studenti nella distaccata di Santa Marinella. Allo Stendhal saranno invece in 19 per l’indirizzo enogastronomico e alberghiero, 27 per il tecnico per il turismo, 50 per l’indirizzo economico, oltre a 19 frequentanti il corso serale e 3 candidati provenienti dalla casa circondariale. Numeri simili anche per l’IIS Calamatta: 20 studenti per l’indirizzo di Manutenzione e Assistenza Tecnica, 36 per il Nautico, 17 per le Biotecnologie, con in più 10 serali e 3 detenuti. Altri 27 per il inguistico Hemingway. Ma il record di maturandi spetta quest’anno all’Istituto Marconi, che si presenta all’appello con 214 studenti pronti a sostenere le prove. Giovedì 19 giugno sarà la volta della seconda prova scritta, quella più temuta, che cambia da indirizzo a indirizzo. Per il liceo classico toccherà al latino, per lo scientifico sarà matematica, scienze umane per l’omonimo indirizzo, lingua straniera per il linguistico, teoria e composizione musicale per il liceo musicale, mentre all’artistico la prova verterà sulle discipline progettuali caratterizzanti. Negli istituti tecnici e professionali, invece, la materia varia: economia aziendale per Amministrazione Finanza e Marketing, inglese per Relazioni internazionali, disegno tecnico per Meccanica e Meccatronica, scienze dell’alimentazione per Enogastronomia. Dopo le due prove scritte ci sarà un fine settimana di silenzio e attesa, interrotto solo lunedì 24 giugno dall’inizio dei colloqui orali. Per tanti giovani di Civitavecchia e del comprensorio, quella che inizia mercoledì non sarà solo una verifica scolastica, ma una sfida personale, un rito di passaggio, un’occasione per misurarsi con le proprie capacità.

