TARQUINIA - Non si ferma il progetto di riqualificazione delle scuole della Tuscia da parte della Provincia di Viterbo. Sono infatti quasi terminati i lavori di manutenzione straordinaria del Liceo scientifico Vincenzo Cardarelli di Tarquinia, sede del Lido. I lavori, ormai in dirittura d’arrivo, si sono concentrati in particolar modo sia sulle coperture dell’edificio scolastico sia sulle facciate esterne. L’intervento è stato commissionato dalla Provincia di Viterbo e realizzato mediante un finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L’intervento di manutenzione straordinaria si inserisce all’interno di un programma molto più ampio di riqualificazione dei plessi scolastici della Tuscia avviato dalla provincia di Viterbo a partire dallo scorso giugno: l’obiettivo dell’amministrazione provinciale, raggiunto, è stato quello di sfruttare la pausa estiva delle lezioni per portare a termine i lavori senza arrecare disagi prolungati alle attività didattiche. “È dall’inizio dell’estate che la provincia di Viterbo sta lavorando in maniera organica alla riqualificazione di tutte quelle scuole scuole della Tuscia che necessitano di interventi – ha detto il presidente Alessandro Romoli -. Gli studenti sono la nostra risorsa più preziosa, investire su di loro e sulle scuola significa investire sul futuro. Un ringraziamento speciale va al consigliere delegato all’edilizia scolastica Ermanno Nicolai e a tutto il personale del settore tecnico che da mesi stanno lavorando a questo grande ma soddisfacente progetto».

