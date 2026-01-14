LADISPOLI - Piove all'interno dell'asilo nido comunale in via Luisiana. A denunciare la situazione di pericolo nella sala comune della struttura, sono i genitori dei bambini che la frequentano. E così in 25 hanno sottoscritto una lettera inviata proprio a palazzo Falcone per segnalare la situazione. Le perdite, infatti, arriverebbero «dalle travi in legno della sala comune principale», scrivono i genitori nella segnalazione protocollata a palazzo Falcone. Una situazione - rimarcano - non solo di pericolo per i bambini («considerata la loro età») e per il personale, ma anche «un potenziale segnale di criticità strutturali - scrivono - che potrebbero aggravarsi nel tempo se non affrontate con interventi adeguati». Ma le infiltrazioni di acqua nella sala comune non sarebbero l'unico aspetto riscontrato dai genitori. Problemi di infiltrazioni sarebbero visibili anche «lungo le pareti di un'aula, utilizzata regolarmente per le attività educative». Criticità anche all'esterno, nel giardino «attualmente non accessibile e non utilizzato a causa di un muretto in evidente stato di degrado e parziale cedimento». Condizioni di degrado che possono «determinare rischi per la sicurezza» incalzano ancora i genitori preoccupati per i loro figli e che dunque chiedono all'amministrazione di effettuare «un sopralluogo tecnico urgente», di «verificare le condizioni strutturali e di sicurezza dell'edificio», di individuare e attuare «tempestivamente gli interventi necessari alla messa in sicurezza e al ripristino delle parti ammalorate».

