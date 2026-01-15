LADISPOLI - «Se non smette di piovere difficile intervenire». L’assessore alla Pubblica istruzione, Margherita Frappa, replica ai genitori che nei giorni scorsi hanno protocollato al comune una richiesta di intervento all’interno dell’asilo nido comunale di via Luisiana dove, durante la recita di Natale a dicembre scorso, sono state riscontrate delle infiltrazioni d’acqua dalle travi della sala comune e altri problemi di infiltrazioni in un’aula utilizzata per le attività. Pericoloso anche un muretto del giardino (al momento non utilizzato). (leggi qui) «Sono stati già effettuati i sopralluoghi e individuato i lavori da effettuare - ha spiegato l’assessore Frappa - ma il tempo non ci ha aiutato in questo periodo». Attenzionato anche il muretto del giardino della scuola. E poi la “frecciatina” ai gestori del nido: «Mi meraviglio che non abbiano informato i genitori dei sopralluoghi già effettuati dagli uffici comunali». «L’ufficio sta predisponendo una serie di sopralluoghi - ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Pierini - per capire gli interventi da mettere in atto. Si tratta di una problematica - ha aggiunto - presente già dalla costruzione e in passato con gli interventi effettuati non si è riusciti a risolverli. Probabilmente dovremo fare un intervento di rifacimento totale del tetto».

