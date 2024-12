MONTALTO - Per il terzo anno consecutivo si è svolta la manifestazione “Libri in marcia”, il progetto dell'Istituto Comprensivo Statale nell’ambito dell’iniziativa “Io leggo perché”.

Gli alunni della scuola dell’infanzia e della Primaria di Montalto e Pescia Romana hanno occupato le piazze e le vie del paese immergendosi nella magia delle storie.

Tanti i cittadini che volontariamente hanno accolto l'invito a prestare la propria voce per immergere i bambini in mondi fantastici.

«Il futuro inizia con un libro è lo slogan dell’iniziativa di Io leggo perché – dichiara Marzia Viola docente della scuola primaria di Montalto di Castro - Il futuro si costruisce con i sogni, con la tenacia di chi sa impegnarsi per realizzarli e ha al suo fianco un mondo capace di supportarlo; il futuro inizia dall’ascolto di storie che possano mostrarci orizzonti diversi, o aiutarci a districare le nostre emozioni e le nostre paure. Ecco a cosa serve leggere, ecco perché questa iniziativa continua ad entusiasmarci e a coinvolgere tante persone di contesti diversi».

«Vedere le vie del paese e le piazze piene di bambini intenti ad ascoltare una storia – commenta l'assessora alla Cultura Annamaria Fabi – è un'immagine che scalda il cuore e che infonde la giusta carica per proseguire con entusiasmo nell'arduo lavoro di promozione della lettura. Ringrazio la dirigente e l'insegnante Marzia Viola, curatrice del progetto e tutti i docenti che hanno accompagnato i ragazzi in questo tour letterario; la libreria il Bianconiglio e la cartogiocheria di Marzia De Santis; i tanti volontari che hanno accolto con entusiasmo questa iniziativa; Daniele Mattei per il viaggio indietro nel tempo. Continuerò a credere – conclude l'assessora Fabi – che la scuola, luogo in cui i nostri ragazzi passano la maggior parte del loro tempo, debba lavorare costantemente per trasmettere loro non solo la conoscenza ma anche valori, stimoli e alimentare una curiosità insaziabile e viva».

La necessità di credere nel potere della creatività e dell'immaginazione la rivendicano gli stessi bambini. Non stupitevi se passeggiando per le vie del centro storico troverete accanto ad un fiore un messaggio scritto con una dolce calligrafia lasciato per tutti coloro i cui occhi sono ancora in grado di osservare e sognare. O come i bambini di Pescia Romana che hanno affidato ai segnalibri donati ai loro coetanei e ai piccoli futuri lettori il compito di diffondere il potere della lettura.

©RIPRODUZIONE RISERVATA