LADISPOLI - Due ore di lezione che possono cambiarti la vita. Lo hanno capito benissimo anche loro, gli studenti del Circolo Arcadia Aps che lo scorso 22 gennaio, hanno incontrato gli ispettori Fiorenzo Somma e Alessandro Mollica del commissariato di Ladispoli. Due ore ad “alta tensione” per l'intensa partecipazione dei ragazzi, che hanno dialogato con i rappresentanti della Polizia di Stato. Slide, video, domande non sempre retoriche e risposte dei ragazzi hanno dato la possibilità a tutti i presenti, docenti compresi, di capire quanto i ragazzi ne sappiano e quanto ancora – purtroppo – ci sia da sapere, su quella che può essere definita la “piaga sociale” dei nostri tempi: il bullismo. «Siamo felici di annunciare questa nuova attività di promozione sociale ideata in collaborazione con la Polizia di Stato Questura di Roma», spiega il presidente del Circolo Arcadia Aps, Pamela Agrestini. «Un ragazzo su 5 in Italia è vittima di bullismo ogni mese e ciò può generare paura, isolamento, violenza e in casi più gravi episodi di forte depressione nei ragazzi - ha proseguito - Il bullismo non è un fenomeno che capita solo tra i giovani, ma è qualcosa che va al di là delle generazioni. È la conseguenza di una sovrastruttura culturale legata a dinamiche di disagio sociale. Noi del Circolo Arcadia Aps come associazione di promozione sociale che lavora ormai da 40 anni sul nostro territorio sentiamo che l’informazione e la condivisione di intenti siano elementi basilari per costruire una società più etica e consapevole».

