CIVITAVECCHIA – Un buon Natale in musica quello che giovedì 18 dicembre alle 15.30 il Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale "Galileo Galilei" di Civitavecchia in collaborazione con l'I.C. XVI Settembre regaleranno alla città. Un appuntamento che unisce tradizione, talento e la gioia della musica, trasformando la Cattedrale di San Francesco d'Assisi in un teatro di meraviglie sonore.

«Questo evento non è solo un concerto, ma la brillante vetrina del percorso di studi e della passione degli studenti del Liceo Musicale e dell'I.C. XVI Settembre a Indirizzo Musicale, sapientemente guidati dai loro docenti –spiegano dagli istituti - saranno i giovani talenti, gli allievi delle classi di Musica d'Insieme, del Coro e dell'Orchestra a emozionarci, dimostrando l'eccellenza e la dedizione che fioriscono tra i banchi di scuola. Il programma è un equilibrio perfetto tra brani della tradizione natalizia e capolavori classici. Sostenere con un semplice applauso questo Concerto di Natale è un'occasione per celebrare il talento giovanile, la cultura musicale e lo spirito comunitario che il Liceo "Galilei" promuove. Un'iniziativa che arricchisce il panorama culturale di Civitavecchia e che merita il calore di tutti. Non mancate a questo appuntamento con l'armonia – hanno concluso - il miglior modo per dare il via alle festività».