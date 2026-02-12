CIVITAVECCHIA – Una giornata dedicata alla sicurezza, alla prevenzione e al rispetto delle regole. È quella in programma per oggi all’Istituto Stendhal Calamatta di via della Polveriera, dove gli studenti parteciperanno a un incontro di educazione stradale nell’ambito della Settimana dello Studente.

L’iniziativa punta a sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di comportamenti corretti alla guida e, più in generale, sulla strada, con l’obiettivo di promuovere una cultura della legalità e della responsabilità. A promuovere la giornata di studio sono la professoressa Simonetta Paluzzi, la professoressa Pia Chiappetta e il professor Marco Giardini, con il sostegno della dirigente scolastica, dottoressa Giovannina Corvaia.

Determinante il contributo della Polizia Stradale di Civitavecchia, guidata dall’ispettore Alessandro Cecchelli. Gli agenti interverranno con personale specializzato per affrontare, attraverso esempi concreti e testimonianze dirette, i principali temi legati alla circolazione e alla prevenzione degli incidenti. Un confronto diretto che offrirà agli studenti l’opportunità di approfondire non solo le norme, ma anche le conseguenze reali di comportamenti imprudenti o superficiali.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di educazione civica dell’istituto e rappresenta un momento di dialogo tra scuola e istituzioni, volto a formare cittadini più consapevoli e responsabili.

Con questa iniziativa, lo Stendhal Calamatta rinnova il proprio impegno nella promozione della sicurezza e della legalità, rafforzando il legame con il territorio e con le forze dell’ordine in un’ottica di collaborazione e prevenzione.