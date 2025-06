VITORCHIANO - L’amministrazione comunale di Vitorchiano informa le famiglie che è possibile richiedere la certificazione delle spese scolastiche sostenute nel 2024 per usufruire della detrazione Irpef del 19% nella dichiarazione dei redditi 2025.

Come previsto dall’art.1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, rientrano tra le spese detraibili quelle relative alla frequenza scolastica dei figli, fino a un massimo di 800 euro per studente, comprese quelle per il servizio mensa e per lo scuolabus, anche se erogati tramite il Comune.

I genitori interessati possono compilare l’apposito modulo e inviarlo via email, insieme alla copia del documento d’identità e dei pagamenti tracciabili effettuati nel 2024, all’indirizzo comune.vitorchiano.vt@legalmail.it. In alternativa, è possibile consegnare la documentazione all’Ufficio Protocollo nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 10:00 alle 12:30.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0761 37373.

