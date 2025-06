CIVITAVECCHIA – Si è rinnovato l'appuntamento con "Brilla con noi" , un momento di festa ed allegria che ha visto protagonisti i ragazzi delle terze medie di Manzi-Regina Elena nello splendido scenario dell'Hotel Brizi Country Chic.

Un evento importante che celebra la conclusione di un ciclo formativo ed un saluto verso l'inizio di una nuova fase della vita.

Gli organizzatori del progetto, Laura Bilotti e Alessandro Rapacchietta ringraziano i rappresentanti di classe per aver collaborato alla realizzazione dell'evento, Giordano Brizi per la sua calorosa accoglienza ed augurano a tutti i ragazzi "il meglio per il loro futuro" dando appuntamento ai prossimi diplomandi alla terza edizione di Brilla con noi.