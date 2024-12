LADISPOLI - C’è tempo fino al 31 luglio per presentare la domanda di iscrizioni all’asilo nido comunale di via Luisiana per l’anno 2024 - 2025.

La domanda, compilata nell'apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Ladispoli www.comunediladispoli.it e sottoscritta dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, dovrà essere trasmessa, via pec, al protocollo generale del Comune di Ladispoli al seguente indirizzo comunediladispoli@certificazioneposta.it con tutta la documentazione richiesta.

