ALLUMIERE - "Le meraviglie della musica": questo il titolo del progetto musicale proposto dall'associazione Amici della Musica di Allumiere, grazie al quale gli alunno delle terze, quarte e quinte della scuola Primaria del plesso di via Turati potranno scoprire le meraviglie della musica attraverso l'insegnamento della docente Flavia Morra. L'associazione "Amici della Musica" quindi ritornano a portare la musica e l'educazione musicale all'interno della scuola Primaria. Il progetto "Le meraviglie della musica" è stato creato e realizzato negli anni dall'indimenticabile maestro Rossano Cardinali, il quale per anni ha lavorato nelle varie classi (anche coi più piccoli) iniziandoli alla musica. Quest'anno invece a raccogliere il testimone dal maestro Cardinali e a far lezioni ai bambini sarà l'esperta docente ed eccezionale musicista Flavia Verbo.

"Quest’anno abbiamo ripreso il progetto - spiega la presidente dell'associazione "Amici della Musica" di Allumiere, Stefania Cammilletti - lo abbiamo leggermente modificato e poi l'abbiamo presentato alla scuola che l'ha accettato con entusiasmo. Abbiamo già fatto la prima lezione venerdì scorso ed è previsto quindi l'ingresso di Flavia tutti i venerdì su 6 classi: le due terze, le due quarte e le due quinte della scuola elementare. Siamo davvero molto orgogliosi di questo obiettivo raggiunto. Anche questo è uno dei punti cardine di Rossano, cioè di riuscire ad arrivare con la musica a più persone possibili, specialmente cominciando da quelli più piccoli proprio per educare al bello questi ragazzi. È veramente un motivo di orgoglio per noi continuare la strada che Rossano ci ha indicato. Quest'anno abbiamo fatto tante cose che lui aveva iniziato e che, purtroppo, non ha potuto terminare. Abbiamo partecipato a concorso del "Filicorno D'Oro"; a giugno abbiamo organizzato il concorso delle marce che è stato un successo su tutti i fronti in termini di iscritti e di persone che sono venute a vedere la manifestazione. Abbiamo dato vita al Raduno Bandistico e abbiamo ripreso i contatti con il comune di Heglefing gemellato con il nostro e con cui si sono stretti e rinsaldati forti legami tra la nostra banda e la loro e tra il nostro paese e il loro. Quest'anno del cinquantesimo dalla nostra costituzione l'abbiamo voluto dedicare tutto a Rossano e a continuare sulla strada che lui ci ha indicato nel modo in cui lui ce lo ha insegnato. La scuola elementare ha di nuovo il suo progetto musicale fornito dall'associazione Amici della Musica di Allumiere". Mentre è ripartito il progetto "Le meraviglie della Musica" l'associazione presieduta da Stefania Cammilletti, gli allievi, i musicanti e i docenti si stanno preparando per dar vita a una bella festa in onore della patrona della musica, Santa Cecilia. Molte, poi, sono state le iscrizioni ai corsi musicali tenuti dagli eccezionali docenti, mentre il complesso strumentale degli Amici della Musica si sta preparando per dar vita a concerti ed esibizioni importanti che sapranno come sempre ottenete applausi e complimenti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA