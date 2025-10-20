RONCIGLIONE – Il Liceo Meucci ha vissuto una giornata speciale in occasione degli Erasmus Days, ospitando un incontro ricco di emozioni, riflessioni e ispirazione. Ospite d’eccezione l’onorevole Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento Europeo, che ha incontrato studenti e docenti per un dialogo aperto sul significato profondo dell’Europa e delle opportunità offerte ai giovani.

L’evento ha visto la partecipazione della dirigente scolastica del Liceo, del dottor Daniele Peroni dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, dell’onorevole Sabatini in rappresentanza della Regione Lazio, dei sindaci Mario Mengoni (Ronciglione) e Franco Vita (Nepi), oltre ai ragazzi “junior ambassadors” dell’Unione europea, protagonisti lo scorso anno di un’esperienza Erasmus a Bruxelles.

Tema centrale dell’incontro: sognare. L’eurodeputata Sberna ha condiviso il proprio percorso personale e istituzionale, incoraggiando i giovani a credere nei propri sogni e a coltivarli con passione e determinazione. Ha sottolineato come scuola, docenti e programmi come l’Erasmus siano strumenti fondamentali per costruire un futuro consapevole e libero, ribadendo che “l’Europa siamo noi”. Il progetto Erasmus è stato raccontato non solo come un’opportunità di mobilità, ma come un’esperienza trasformativa: un viaggio che amplia gli orizzonti, stimola la crescita personale e alimenta il senso di appartenenza europea.

Grande soddisfazione da parte della dirigente e di tutta la comunità scolastica del Liceo Meucci, che continua a investire nell’educazione internazionale e nella formazione di studenti curiosi, responsabili e pronti a diventare cittadini attivi in Europa. Una giornata intensa e partecipata, che ha lasciato il segno nei cuori degli studenti, dando nuova linfa al desiderio di conoscere, viaggiare e costruire insieme un’Europa più unita e consapevole.

