CIVITAVECCHIA – Mercoledì 17 dicembre alle 10, la Cattedrale di Civitavecchia accoglierà il coro delle classi quinte della scuola primaria Cialdi e Laurenti, l’orchestra degli alunni della scuola secondaria di I grado a Indirizzo Musicale dell’IC Via XVI Settembre per una interessante e coinvolgente lezione-concerto in cui gli alunni saranno protagonisti insieme all’organo.

Si tratta della terza edizione del “Viaggio alla scoperta dell’organo”, l’evento proposto ogni anno prima del Natale dal maestro Luca Purchiaroni, docente del Liceo Musicale “Galilei” e organista della Cattedrale. Il professore illustrerà a grandi e piccoli il funzionamento del grande organo a canne con la collaborazione degli alunni e dei docenti. Un appuntamento che unisce musica, tradizione e giovani talenti del territorio.