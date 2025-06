CIVITAVECCHIA – Quale momento migliore, se non quello degli Esami di Stato in corso in questi giorni, che vedono centinaia di studenti civitavecchiesi alle prese con una prova importante, per tornare con la memoria al proprio esame di maturità? A celebrare i cinquant’anni dal diploma al liceo scientifico, invitando anche il professor Giorgio Vercesi, ci ha pensato una classe rimasta unita nel tempo. A tavola, al ristorante “Il Pescatore” di Civitavecchia, c’erano – da sinistra in alto – Alessandro Presta, Corrado Bonifazi, Marco Cupidi, Carlo Grossi, Remo Giovannini, Damiano Oliverio, Mauro Falaschi, Franco Calise, Gabriele Zavattaro Ardizzi, Tonino Lemme. In basso: Sandra Matiz, Yolanda Zanfrisco, Laura Cinti, il professor Giorgio Vercesi, Simonetta Renzani, Pino Quartullo, Annalisa Di Giovanni.

