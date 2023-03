Altro

Santa Marinella, Roberta Felici candidata alle Regionali con la Lega

Anche la consigliera comunale di Santa Marinella in corsa per un posto alla Pisana nelle elezioni di febbraio Anche la consigliera comunale di Santa Marinella in corsa per un posto alla Pisana nelle elezioni di febbraio «Una svolta a destra qualificata ed incisiva potrà restituire un luogo in cui vivere con migliori aspettative»