TARQUINIA - Una passeggiata per combattere il cancro al seno, per contribuire alle attività di ricerca e a quelle di sensibilizzazione, per vivere una mattinata all’insegna dello sport e della solidarietà: domenica 24 settembre a Tarquinia Lido si corre la 10km del Mare – Nature Run, gara competitiva destinata agli appassionati del running, ma ad arricchire questa festa dello sport c’è, come da tradizione, la camminata non competitiva che da qualche anno ha uno scopo benefico.

Per questa edizione, Polisportiva Montalto e Amici della Corsa, con il patrocinio del Comune di Tarquinia, hanno deciso di devolvere l’incasso delle iscrizioni alla camminata a Tarquinia in Rosa, realtà associativa senza scopo di lucro che si rivolge prioritariamente a favore delle donne che hanno subìto un intervento o un trattamento sanitario, in particolare al seno, per il supporto assistenziale e il loro reinserimento nella società e negli ambiti di lavoro, oltre a promuovere campagne di educazione sanitaria, sociale e di divulgazione.

Per iscriversi – quota minima di partecipazione 5 euro – ci si potrà recare direttamente a Tarquinia Lido, su lungomare dei Tirreni, presso il Tamuré, la mattina dell’evento – iscrizioni aperte dalle 8 e 30, partenza della camminata alle 9 e 45 – oppure recarsi nei giorni precedenti nei luoghi di preiscrizione presso Mirtilli e Merletti, in via Cesare Battisti, La Vita Nova, in via Giosuè Carducci, e il Capolinea Caffè, all’Alberata Dante Alighieri, a Tarquinia. Ogni iscritto riceverà un fiocco rosa, simbolo dell’evento, da indossare la mattina della camminata.

La camminata percorrerà il lungomare sino alla strada dell’oasi delle Saline, per poi tornare al punto di partenza, proprio nel tratto di strada che vedrà protagonisti anche i runner della prova competitiva.

