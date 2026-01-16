CIVITAVECCHIA – L’Associazione ANDOS, la CGIL, il Coordinamento Donne comprensoriale dello SPI CGIL e la Consulta delle Donne esprimono preoccupazione in merito alla situazione del reparto di Senologia dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia.

«Il chirurgo storico – spiegano –, responsabile del reparto, è stato collocato a riposo dal 01/01/2026 e attualmente presso il reparto operano solo due unità, di cui una con contratto a termine e una che presta servizio anche presso l’ospedale di Bracciano. Ulteriori preoccupazioni sono date dal fatto che ancora non è stata né definita né istituita l’Unità Semplice Dipartimentale di Senologia, dove devono essere collocati i posti letto delle pazienti da operare».

Una situazione che «genera incertezza e timore riguardo alla continuità delle cure, al prolungarsi dei tempi di attesa per gli interventi e alla garanzia di un’adeguata assistenza alle pazienti affette da patologia mammaria. Chiediamo concrete risposte che garantiscano interventi celeri e risolutivi per l’organizzazione di un reparto così importante per tutte le donne del territorio che fino ad oggi ha rappresentato un punto di riferimento della Asl».

