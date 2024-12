CIVITAVECCHIA – Nuovo centro per l’iniziativa dedicata alla campagna vaccinale che ha visto le unità mobili del servizio della Asl Roma 4 stazionare per tutta la mattinata di ieri a San Liborio. Altissima adesione, persino superiore a quella della scorsa settimana, con 210 vaccinazioni effettuate sulle 132 persone che hanno preso parte all’iniziativa. Già dalle 8,30 c’erano persone in fila per ricevere le vaccinazioni offerte dal servizio aziendale. Anche in questo caso sono stati necessari ben due camper per far fronte alla richiesta. «Siamo contenti - ha spiegato il direttore della Uoc Attività di prevenzione rivolte alla persona Maria Teresa Sinopoli -, le persone ci hanno ringraziato, alcuni sono venuti da Ladispoli, Tolfa e anche da Tarquinia. Evidentemente questo modello risponde alle esigenze delle persone di avere un accesso libero». Presenti anche molti giovani, principalmente sono state somministrate le vaccinazioni per le patologie respiratorie, l’antinfluenzale ma anche per le meningiti. Insomma la campagna vaccinale invernale è entrata nel vivo e la Asl Roma 4 si prepara alle temperature più rigide. Grossi numeri sono stati fatti anche nei centri anziani, martedì appuntamento al centro Chenis. La sinergia tra la Asl Roma 4 e il Comune, in particolare con l’assessore ai Servizi sociali Deborah Zacchei, sta dando i suoi frutti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA