CIVITAVECCHIA - «La Asl Roma 4 non è più la cenerentola del Lazio, né in fatto di trasferimenti né di attenzione. C’è ancora molto terreno da recuperare, ma i numeri sono lì a dimostrare che c’è stato un cambio di passo. Con l’approvazione del programma degli investimenti, la sanità territoriale dell’area nord della provincia di Roma l’Asl riceve un altro fronte di finanziamento poderoso».

Lo annuncia il consigliere regionale Emanuela Mari, di Fratelli d’Italia che aggiunge: «Alla Asl Roma 4 vengono trasferiti quasi 16 milioni di euro derivanti dagli utili di esercizio del 2023 e 2024, particolare questo che dimostra peraltro l’attenzione verso una spesa intelligente da parte della Regione».

Circa la metà di questo stanziamento, cioè oltre sette milioni e 800mila euro, sono destinati alla Nuova Radioterapia dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia, per la fase operativa di questo servizio tanto atteso.

«Ma i risultati di un territorio – prosegue Mari – finalmente ben rappresentato al Consiglio regionale del Lazio si nota dalla serie di interventi che questo stanziamento consentirà nei prossimi mesi».

GLI INTERVENTI

Secondo Mari due milioni e mezzo saranno impiegati per la riqualificazione degli spazi interni dello stesso ospedale: Mensa e Cucine, Morgue, RMN, Locali Tecnici, Spazi Connettivi, Farmacia, Radiologia al seminterrato, Reparto SPDC e spazi esterni dedicati, Pronto Soccorso, Ex Piastra Ambulatoriale, Nuovo SIT, Terapia Intensiva al piano terra, Medicina Uomini e Medicina Donne, Nuovo ambulatorio di Oncologia, Laboratorio di Analisi al primo piano, Chirurgia Uomini e Donne e Cardiologia al secondo piano, Nuova Pediatria-Nido, Nuova Ostetricia/Ginecologia, Nuove sale parto, Nuovi Ambulatori Ginecologia nei locali vecchie sale parto, Nuovo Blocco spogliatoi di piano nei locali vecchie sale parto al terzo piano. Reparto ambulatori, Week surgery, Sale operatorie al quarto piano e ancora Blocco Spogliatoi centralizzati, Nefrologia, Nuova Dialisi, Nuovo ambulatorio di Oculistica negli attuali spazi della Dialisi al quinto piano e ulteriori interventi nei locali tecnici e negli spazi connettivi di tutti i reparti «fanno parte – prosegue la meloniana – di un vero e proprio adeguamento del San Paolo che comporterà il rilancio strutturale definitivo di questo importante presidio, mentre come avevamo anticipato vengono finanziate sempre attraverso queste risorse le due Case di Comunità di Tolfa-Allumiere e di Canale Monterano-Manziana e altri servizi al Padre Pio di Bracciano. Credo che un tale spessore non si sia mai verificato per l’Asl Roma 4, finalmente – conclude Mari – trattata alla pari delle maggiori aziende sanitarie romane nelle scelte strategiche per la sanità regionale».

