CIVITAVECCHIA – «Lanciare accuse senza conoscere i fatti è pericoloso e grave».

Lo dice il direttore generale della Asl Roma 4 Rosaria Marino che interviene alla luce della polemica dei giorni scorsi in merito all’Istituto ex Calamatta.

«In relazione all’Istituto ex Calamatta – tuona – la ASL non ha effettuato alcun taglio, e nemmeno potrebbe, poiché nel 2023 attraverso una procedura di evidenza pubblica la gestione è stata affidata, per un importo biennale di oltre 2.500.000 euro, ad una Cooperativa Onlus che per tale cifra deve garantire il personale per il corretto funzionamento. In via eccezionale la scorsa estate la ASL ha fornito proprio personale aggiuntivo in un momento di difficoltà, per dare il tempo alla Cooperativa di organizzarsi. Pertanto è la Cooperativa, come da contratto a dover garantire l’assistenza necessaria prevista. Nei prossimi giorni la ditta sarà convocata e se non ha rispettato il contratto si assumeranno le decisioni conseguenti. Restiamo – conclude Marino – a disposizione delle famiglie degli ospiti dell’Istituto, di cui comprendiamo le ansie e lo stato d’animo, tuttavia al contempo invitiamo chi rende pubbliche le proprie affermazioni a valutare prima ad informarsi correttamente».

