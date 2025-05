BAGNOREGIO – Una giornata importante per la comunità di Bagnoregio, che segna un passo avanti decisivo nella tutela della salute pubblica. È stato inaugurato ufficialmente il nuovo ambulatorio medico, un progetto che riunisce in un’unica struttura tutti i medici di base del comune. Il nuovo ambulatorio rappresenta un punto di riferimento rinnovato, efficiente e facilmente accessibile per tutti i cittadini. Un luogo pensato per offrire un servizio ancora più attento, coordinato e vicino alle reali esigenze delle persone, in un momento in cui la sanità di prossimità assume un ruolo sempre più centrale. «Siamo orgogliosi di questo risultato – ha dichiarato il sindaco Luca Profili – e voglio ringraziare di cuore tutti i nostri medici per la dedizione, il lavoro instancabile e la premura con cui, ogni giorno, si prendono cura della salute della nostra comunità». Un ringraziamento speciale è stato rivolto al vicesindaco Massimo Zeroli, che ha fortemente creduto nel progetto, lo ha promosso e seguito con impegno costante fino alla sua realizzazione.

