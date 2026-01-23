CIVITAVECCHIA – La farmacia comunale “Cisterna”, in collaborazione con A.Di.Civ., Associazione Diabetici Civitavecchia, organizza per domani, sabato 24 gennaio 2026 dalle 9:30 alle 12:30, una giornata di prevenzione del diabete gratuita. Un percorso che nasce dal protocollo d’intesa siglato recentemente e che punta a trasformare le farmacie comunali in veri e propri presìdi di salute sul territorio, ospitando giornate di screening dedicate in particolare alla valutazione dei fattori di rischio e alla promozione di corretti stili di vita.

Per prenotare lo screening gratuito contattare la Farmacia Cisterna allo 0766 542642 oppure inviare una richiesta tramite e-mail all’indirizzo: farmaciacisterna@civitavecchiaservizipubblici.it .