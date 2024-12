CIVITAVECCHIA – C’è carenza di sangue 0 positivo. A lanciare l’allarme è il presidente della sezione comunale dell’Avis Fabio Lisiola.

Un appello lanciato sui social per sensibilizzare sull’importanza delle donazioni di sangue, soprattutto nel periodo estivo quando le donazioni diminuiscono per una serie di motivazioni e sale il rischio dello stop agli interventi in elezione come già successo altre volte.

«Invito tutti i nostri donatori – scrive Lisiola – ma soprattutto chi ancora non si è avvicinato a questa attività, a venirci a trovare tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8,15 alle 11,30 o a chiedere informazioni al numero 3893427776».

