CIVITAVECCHIA – Assemblea pubblica questa mattina delle lavoratrici e dei lavoratori e volantinaggio davanti ai cancelli dell’ospedale. Prosegue infatti lo stato di agitazione per le lavoratrici e i lavoratori che svolgono, in appalto, il servizio di mensa presso l’ospedale San Paolo. Filcams Cgil Civitavecchia Roma Nord - Viterbo e Uiltucs Roma e Lazio continuano a denunciare gravi mancanze aziendali e totale assenza della committenza.

Per questo le lavoratrici e i lavoratori insieme alle organizzazioni sindacali si ritroveranno questa mattina davanti all’ospedale «per un’assemblea pubblica e per continuare a richiamare l’attenzione della società Innova S.p.A., delle istituzioni locali e delle Azienda ospedaliera per diverse criticità già denunciate e mai risolte – hanno spiegato le parti sociali – dalla carenza di personale e mancate sostituzioni, ai ⁠ritardi nei pagamenti degli stipendi, ⁠gli errori in busta paga⁠ e i mancati interventi di manutenzione su macchinari e strutturali e ⁠l’assenza di controllo da parte della committenza Asl Roma 4».