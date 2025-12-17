CIVITAVECCHIA – In riferimento alle segnalazioni pervenute dagli utenti attraverso la pagina Facebook aziendale e riprese nell’articolo pubblicato il 16 dicembre 2025 da laprovinciacv.it, il Direttore Sanitario della Asl Roma 4, dottoressa Cristiana Bianchini, ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti.

“Con riferimento alla posizione del dottor Conforti, si precisa che a partire dal mese di gennaio è già stato disposto un incremento delle ore di attività. È tuttavia importante chiarire che il dottor Conforti non è l’unico reumatologo operante sul territorio: l’ambulatorio reumatologico della ASL Roma 4 dispone complessivamente di quattro specialisti, di cui tre attivi nel Distretto 1 e uno nei Distretti 3 e 4, assicurando continuità e qualità dell’assistenza. Si ricorda inoltre che l’aggiornamento dei piani terapeutici può essere effettuato da tutti gli specialisti reumatologi e non esclusivamente dal medico che ha redatto la prescrizione iniziale. Siamo lieti di constatare l’apprezzamento espresso nei confronti dei nostri specialisti, e per noi rappresenta un valore aggiunto significativo. La Direzione Sanitaria – conclude Bianchini - continuerà a monitorare attentamente la situazione, confermando il proprio impegno nel potenziamento dei servizi e nel garantire un’assistenza sempre più efficiente e vicina ai bisogni dei cittadini”.

