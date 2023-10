SANTA MARINELLA – “Lunedì prossimo prenderà ufficialmente servizio il nuovo farmacista, vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami che era stato precedentemente bandito dal Comune”. A dirlo è il sindaco Pietro Tidei che afferma che “si sono concluse già da alcuni giorni, infatti e nei tempi che erano stati previsti ed annunciati, le procedure concorsuali finalizzate, per l’appunto, all’assunzione alle dipendenze del Comune di una figura professionale, un dottore in farmacia, che sarà pertanto impiegato immediatamente in uno dei due presidi sanitari comunali che sono ubicati in via Valdambrini e in zona Baia di Ponente. Non era un mistero infatti che le due farmacie a gestione comunale, a causa anche di alcuni licenziamenti e concomitanti assenze per gravi motivi di malattia, erano rimaste a corto di personale. Questa amministrazione, grazie anche all’immediato interessamento del delegato alla sanità Alessio Manuelli, e con i responsabili comunali Luciano D’Avenia e Rita Bacheca, non ha certo perso tempo, ed ha subito bandito un concorso per poter implementare il personale in possesso di laurea e garantire il corretto funzionamento delle due farmacie comunali. E’ nostra intenzione, proprio per far sì che entrambe le strutture possano fornire un servizio sempre più puntuale agli utenti, assumere in futuro anche il secondo candidato giudicato idoneo dalla commissione di concorso. Con due nuovi dottori in pianta stabile, saranno finalmente superati tutti i problemi dovuti alla difficoltà e carenze di personale specializzato che interessano anche altre strutture pubbliche del territorio”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA