CERVETERI - I ragazzi dei nuclei familiari in stato di fragilità seguiti dai servizi sociali avranno la possibilità di frequentare corsi e attività sportive gratuitamente. Tutto grazie alla disponibilità offerta da varie associazioni sportive del territorio. «Si tratta di un'opportunità importante perché consentirà ai nostri servizi sociali di poter garantire ai ragazzi delle famiglie che assiste di poter avere, in maniera gratuita, un momento di sfogo, di libertà, di aggregazione che solamente lo sport può garantire», ha commentato il sindaco Elena Gubetti. «Così come la musica, anche lo sport è un linguaggio universale: quando si è in campo, che sia esso da calcio o da rugby, che si tratti del parquet della pallacanestro o della pedana della scherma, si abbatte ogni barriera, ogni differenza sociale ed economica. Il personale dell’ufficio Servizi social in fase di colloquio con le famiglie assistite, saprà individuare i ragazzi e le ragazze ai quali proporre l’attività sportiva: sarà per loro un’occasione per socializzare, per fare nuove amicizie, nuovi incontri e lasciarsi magari alle spalle per qualche ora, le piccole e grandi difficoltà quotidiane». «Mi complimento e ringrazio tutte le associazioni sportive della nostra città per la grande generosità e disponibilità offerta ai cittadini e ai ragazzi di Cerveteri - ha aggiunto l'assessore allo Sport, Manuele Parroccini - Oltre che per i risultati sportivi davvero importanti che sempre ottengono in tantissime competizioni regionali e nazionali, e in alcuni casi anche internazionali, si distinguono ancora una volta per senso di appartenenza al territorio e generosità. A tutti i ragazzi che usufruiranno di questa disponibilità, auguro un buon divertimento e buono sport!».

