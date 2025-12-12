CIVITAVECCHIA – Il Consorzio per la gestione dell'osservatorio ambientale, in collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale (SSR) del Lazio, il Dipartimento di Epidemiologia del SSR Lazio - Asl Roma 1, la Asl Roma 4 e la Asl Viterbo, annuncia MonitorSalute, un’iniziativa che si pone l’obiettivo di monitorare lo stato di salute dei cittadini che vivono nei comuni afferenti alle Asl Roma 4 e Viterbo.

Il progetto coinvolge la popolazione residente e i servizi regionali e metterà a disposizione un’ampia quantità di dati dettagliati e specifici, anche attraverso il potenziamento del Registro Tumori della Regione Lazio, per orientare strategie di prevenzione e per migliorare la qualità e l’efficacia dell’assistenza sanitaria.

Le informazioni saranno consultabili su MonitorSalute, una piattaforma online che verrà aggiornata periodicamente via via che saranno disponibili i dati dei sistemi informativi sanitari. Nella fase iniziale di avvio e calibrazione degli strumenti il portale non potrà essere navigato dal pubblico, mentre l’accesso alla consultazione degli indicatori avverrà tramite password e sarà riservato agli operatori del settore: amministrazioni comunali e medici delle Asl Roma 4 e Asl Viterbo. Nell’attesa dell’apertura integrale alla popolazione, al monitoraggio degli indicatori verranno dedicati approfondimenti tematici, pensati per analizzare gli obiettivi del progetto e accompagnare i cittadini nella lettura e nella corretta interpretazione dei dati.

Le tematiche centrali intorno alle quali si articola il progetto - Stato di salute, Popolazione e Ambiente - saranno anche le sezioni principali della piattaforma.

Popolazione

In questa sezione saranno riportate le principali caratteristiche socio-demografiche e socio-economiche, sia dell’intero territorio del Consorzio Osservatorio Ambientale che relative a ciascun comune. Attraverso grafici e infografiche saranno consultabili i principali indicatori demografici, come distribuzione per età, indice di natalità, indice di vecchiaia, insieme a indicatori socio-economici, l’indice di deprivazione, il tasso di imprenditorialità, il reddito medio e la quota di popolazione con basso livello di istruzione.

Stato di Salute

Una sezione sarà dedicata agli indicatori che descrivono lo stato di salute della popolazione residente, la prevalenza delle principali patologie, l’incidenza dei tumori e la mortalità per specifiche cause, sia nell’intera area del Consorzio sia per ciascun comune. Per ogni indicatore sanitario sarà possibile il confronto con i dati di riferimento regionali, e le informazioni saranno sintetizzate attraverso tabelle, grafici e mappe che permetteranno di valutare gli andamenti temporali e il confronto tra diversi periodi.

La prevalenza delle malattie è riportata per 20 gruppi patologici, l’incidenza dei tumori per 16 sedi tumorali e la mortalità per 28 cause di morte, con risultati distinti per uomini e donne e per differenti intervalli

temporali. Tutti i dati saranno scaricabili tramite un’apposita funzione di download.

Uno degli aspetti più rilevanti del progetto racchiude i risultati dell’indagine epidemiologica realizzata per raccogliere informazioni sullo stato di salute e sugli stili di vita della popolazione residenti nei comuni coinvolti, attraverso interviste condotte su un campione rappresentativo dell’intera popolazione dell’Osservatorio Ambientale e composto da 1.500 cittadini. L’indagine, condotta dalla Asl Roma 4 utilizzando una selezione delle domande del questionario Indagine Nazionale PASSI, consente di descrivere i fattori di rischio legati agli stili di vita - fumo, consumo di alcool, dieta, attività fisica, sintomi, uso farmaci, prevalenza di malattie croniche - che possono influenzare lo stato di salute della popolazione. I risultati consentiranno confronti con quelli ottenuti in studi precedenti svolti nella stessa area (studio ABC, 2013).

Ambiente

Una sezione sarà dedicata agli indicatori degli inquinanti atmosferici raccolta dalle reti di monitoraggio della qualità dell’aria presenti sul territorio. I dati saranno consultabili attraverso mappe tematiche per visualizzare la distribuzione e le concentrazioni dei diversi inquinanti nell’area dei comuni coinvolti. Le informazioni sono fornite sia per singoli anni sia per differenti periodi, così da evidenziare i trend temporali e le eventuali variazioni nel tempo. Saranno consultabili anche le più recenti relazioni sul monitoraggio della qualità dell’aria relative agli anni 2022, 2023 e 2024.

L’attivazione di questa piattaforma rappresenta un passo fondamentale per rendere disponibili informazioni chiare e trasparenti sullo stato di salute del territorio, sul livello di contaminazione ambientale e sui rischi per la salute che ne derivano, favorendo una maggiore consapevolezza e partecipazione della comunità.

©RIPRODUZIONE RISERVATA