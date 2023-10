CIVITAVECCHIA – L’influenza stagionale è causata da due tipi di virus influenzali: A e B. Entrambi possono circolare contemporaneamente, ma in genere un sottotipo domina ogni stagione influenzale.

Spesso non è facile dire se hai l’influenza rispetto ad un altro virus respiratorio, ma puoi fare il test in farmacia o in uno studio medico.

Sintomi – I sintomi dell’influenza includono mal di gola, naso che cola, congestione e tosse, nonché affaticamento, febbre, mal di testa e dolori muscolari. Alcune persone hanno anche vomito o diarrea.

L’indicatore più probabile che hai l’influenza, durante l’epidemia in corso, potrebbe essere il livello dei sintomi e la loro contemporanea rapidità di comparsa.

“Se ti senti molto più malato di quanto tu non sia con altri raffreddori, allora pensa all’influenza”, ha commentato il dott. Stuart Ray, Professore nella Divisione di Malattie Infettive alla Johns Hopkins Medicine.

Le persone in genere si sentono peggio durante i loro primi tre giorni di malattia e poi i sintomi iniziano a ridursi, risolvendosi dopo circa una settimana.

Come si diffonde – L’influenza si diffonde principalmente attraverso le goccioline respiratorie, il muco e la saliva che vengono dispersi tossendo, starnutendo o parlando. Il virus è presente anche in particelle di aerosol più piccole che rimangono sospese nell’aria, anche se gli esperti pensano che sia una modalità di infezione più rara. L’influenza può essere trasmessa da goccioline che si depositano anche su oggetti e superfici, dove il virus rimane infettivo per molte ore.

Mentre tutte le modalità di infezione sono possibili, “probabilmente l’influenza è trasmessa a distanza ravvicinata”, ha affermato Seema Lakdawala, Professore Associato di Microbiologia e Immunologia presso la Emory University School of Medicine. Se sei vicino ad una persona infetta, stai inalando piccoli e grandi aerosol e, potenzialmente, toccando cose che sono contaminate nella stessa area. Se una persona che ha l’influenza indossa una mascherina riduce il rischio che infetti gli altri. Una volta infettati, di solito ci vogliono da due a quattro giorni prima che emergano i sintomi.

Come viene trattata – La tua arma migliore contro l’influenza è fare un vaccino antinfluenzale annuale, il quale riduce significativamente il rischio di una grave infezione. Ci sono anche trattamenti antivirali, come il Tamiflu, i quali possono aiutare a ridurre al minimo i sintomi. Questi farmaci devono essere assunti nei primi giorni della malattia, quindi è essenziale essere testati e trattati precocemente. I rimedi casalinghi e i farmaci da banco possono anche aiutare ad alleviare i sintomi, ma controlla bene i foglietti illustrativi di ciò che assumi o ti consigliano di assumere perché un comitato consultivo della Food and Drug Administration ha recentemente affermato che la fenilefrina, un ingrediente decongestionante comune, è inefficace.

Per quanto tempo sei contagioso - Gli esperti affermano che cinque giorni sono una stima ragionevole per quanto tempo una persona è contagiosa con l’influenza. La maggior parte delle persone inizia a diffondere il virus il giorno prima di iniziare a sentirsi male e sono più contagiose durante i primi tre giorni di comparsa dei sintomi. I livelli del virus diminuiscono man mano che i sintomi iniziano a diminuire.

"Se ho preso l'influenza lunedì, venerdì probabilmente non sarò molto contagioso per gli altri", ha commentato il dottor Edward E. Walsh, Professore di Medicina all'Università di Rochester e Primario di Malattie Infettive al Rochester General Hospital.

Dopodiché, se inizi a sentirti meglio, probabilmente non avrai più così tanto virus nelle prime vie respiratorie e va bene uscire nella comunità. Tuttavia, se hai sintomi persistenti o se stai andando a vedere qualcuno che è ad alto rischio di infezione grave (ad esempio, se la persona ha più di 65 anni o ha una condizione preesistente), dovresti aspettare ancora qualche giorno o indossare una mascherina.

A quel punto potresti ancora tossire a causa della persistente infiammazione delle vie aeree ma è improbabile che la tosse allo stadio avanzato sia ancora contagiosa, ma dovresti continuare a lavarti spesso le mani e coprirti la bocca quando tossisci in presenza di soggetti fragili.

Consigli – Una delle principali preoccupazioni legate all’influenza e una delle principali cause di morte correlata all’influenza è la polmonite. I segni che potresti avere una polmonite e che dovresti consultare un medico sono la mancanza di respiro, il dolore durante la respirazione, la tosse con muco molto scuro e attacchi di tosse così forti da farti vomitare.

D. G. Smith. The NYT. Oct. 6, 2023.

