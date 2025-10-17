CIVITAVECCHIA – In occasione della Giornata Nazionale, l'Avo Civitavecchia scende in piazza domani, sabato 18 ottobre a corso Centocelle (lato Teatro Traiano) dalle 9.30 alle 13.30 e a piazzale degli Eroi dalle 14:30 alle 19 per conoscere la loro realtà di volontariato pluritrentennale da vicino.

«L’Avo, Associazione Volontari Ospedalieri – spiegano - rappresenta una delle più importanti realtà del settore nel volontariato socio-sanitario e oggi conta più di 200 sedi su tutto il territorio nazionale con oltre 16.000 volontari. Il servizio Avo vuole assicurare una presenza amichevole, offrendo ai malati durante la loro degenza, ai loro familiari, agli ospiti delle Residenze per anziani, calore umano, ascolto, compagnia: un aiuto per lottare contro la sofferenza della malattia e della solitudine. Il volontariato Avo è una grande esperienza valoriale e opportunità di crescita personale».

A Civitavecchia i volontari operano presso la Rsa Madonna del Rosario. Per diventare volontario occorre frequentare un corso di preparazione e svolgere un periodo di tirocinio affiancato ad un tutor.

Info e contatti avocivitavecchia@gmail.com