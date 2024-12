CIVITAVECCHIA – L’assessore ai Servizi sociali Deborah Zacchei comunica che la Giunta comunale ha deliberato l’autorizzazione per la giornata dedicata alla “Carovana della Prevenzione”, programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile organizzato da Komen Italia.

La giornata si svolgerà a Civitavecchia giovedì 30 maggio 2024 dalle ore 7:45 alle 16 presso piazzale Guglielmotti 7, nello spazio antistante l’ingresso dell’Aula Pucci.

«Come sempre, questa Amministrazione intende dare spazio e sostenere attivamente le iniziative di promozione, prevenzione e informazione sociale - ha spiegato l’assessore Zacchei -, attraverso interventi che possano permettere di raggiungere le fasce più deboli della popolazione».

La Carovana della Prevenzione offre a un pubblico sempre più ampio attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere. In particolare, si rivolge a donne che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico e che per questo dedicano meno attenzione alla propria salute.

