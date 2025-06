CERVETERI - La “Carovana della prevenzione” della Susan Komen fa tappa anche a Cerveteri.

L’appuntamento con l’iniziativa patrocinata dal Dicastero per l’Evangelizzazione per il Giubileo 2025, è per lunedì 16 giugno dalle 9 alle 15 in piazza Aldo Moro.

Saranno erogate visite ed esami diagnostici per la prevenzione dei: tumori al seno (mammografia per donne fra i 40 e i 49 anni e over 74, ed ecografia senologica per under 40), tumori e patologie della tiroide, percorsi di prevenzione primaria con consulenze nutrizionali.

L'iniziativa è rivolta alle donne non inserite nelle liste di screening della Regione Lazio.

Per prenotare la visita accedere al sito della Komen e andare alla sezione eventi selezionando l’appuntamento del 16 giugno a Cerveteri.

Un'opportunità importante per promuovere la salute e prevenire le malattie oncologiche.

«Invito tutte le donne - ha detto il sindaco di Cerveteri Elena Gubetti - che non rientrano nei percorsi di screening della Regione Lazio, in particolare le più giovani, ad approfittare di questa straordinaria occasione di prevenzione gratuita. La prevenzione è vita: prendersi cura di sé stesse è il primo passo per proteggere la propria salute e il proprio futuro».

