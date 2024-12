FIUMICINO - Un ponte fra due generazioni, un’occasione per prendersi cura dei propri cari e accompagnarli sulla strada della prevenzione: in occasione della Festa dei nonni, il 5 ottobre, presso la Corte di Villa Guglielmi, il Comune di Fiumicino mette a disposizione dei cittadini interessati, la possibilità di eseguire uno screening cognitivo preventivo. La giornata è pensata per essere un momento di unione tra generazioni diverse, con la partecipazione dei bambini e dei ragazzi delle scuole locali, che accompagneranno i nonni a questo esame di prevenzione fondamentale. Durante lo screening, per rendere l’esperienza ancora più piacevole, è stato organizzato un piccolo evento di intrattenimento. A cura dei Lions Club, verrà allestito uno stand dedicato, dove sarà possibile eseguire gratuitamente l’esame, dalle 10.00 alle 13.00.

«L’iniziativa ha un valore speciale per la nostra comunità – dichiara Federica Poggio, assessore alla Cultura di Fiumicino – I nonni sono il cuore pulsante delle nostre famiglie, custodi di storie e valori che devono essere tramandati alle nuove generazioni. Con questo evento vogliamo non solo offrire un servizio importante per la salute, ma anche creare uno spazio di condivisione e affetto, coinvolgendo i nipoti in un gesto di attenzione verso i loro cari. – prosegue – I nonni rappresentano un patrimonio insostituibile di esperienza e saggezza, e coinvolgere i più piccoli nella loro cura non è solo un bel gesto, ma anche un’occasione per sensibilizzare i più giovani sull’importanza della prevenzione sanitaria». La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti.