CIVITAVECCHIA – Il progetto “Occhio al diabete” dell’Associazione Diabetici Civitavecchia continua a riscuotere interesse tra i cittadini che sabato mattina si sono recati alla Farmacia comunale Aurelia per effettuare lo screening gratuito per la valutazione di insorgenza del diabete.

La giornata di screening ha visto la partecipazione di 50 persone che si sono sottoposte volontariamente allo screening per la valutazione del rischio diabetico. Durante la giornata, ai partecipanti sono stati misurati i principali parametri vitali – glicemia, pressione arteriosa, peso, altezza e circonferenza vita – dati successivamente utilizzati per compilare un questionario scientifico che, considerando anche stili di vita e familiarità, consente di stimare il rischio di sviluppare diabete nei prossimi dieci anni.

Secondo le più recenti stime, il diabete è in costante crescita e viene ormai considerato da molti studiosi una vera e propria “pandemia silenziosa” del nostro tempo.

«Un ringraziamento speciale va ai volontari dell’Adiciv che, ancora una volta – spiegano da Csp - hanno dimostrato come l’impegno civico possa fare la differenza nella salute delle persone. La loro presenza e dedizione hanno permesso di realizzare una giornata utile e concreta, capace di coniugare professionalità e accoglienza. Fondamentale anche il lavoro della direttrice della Farmacia comunale Aurelia, dottoressa Alessandra Fabbri, che rappresenta da sempre un punto di riferimento importante per gli utenti».

«Nelle 4 ore – ha spiegato il presidente Adiciv Sandro Luciani - si sono presentate 50 persone, d icui 6 già diabetiche che hanno avuto la possibilità di acquisire deplian illustrativi su alcune complicanze e sui giusti stili d vita, mentre le restanti 44 persone, hanno seguito il percorso completo di screening: acquisizione dei parametri vitali, misurazione della glicemia, pressione arteriosa e compilazione di un questionario scientifico. Delle 44 persone che si sono sottoposte alla valutazione del rischio diabete 17 sono maschi, 27 sono femmine, di queste 10 sono state invitate a condividere con il proprio medico di famiglia il risultato dello screening».

Prossimo appuntamento con lo screening per la prevenzione del diabete con l’ A.Di.Civ. è sabato 13 dicembre 2025 presso la Farmacia comunale “Boccelle”, in via Ezio Maroncelli.

Per prenotazioni contattare lo 0766 070036 oppure recarsi direttamente in farmacia o inviare una richiesta e-mail a farmaciaboccelle@civitavecchiaservizipubblici.it.