CIVITAVECCHIA – “E-State in salute con Avis”. È la campagna che estiva che l’Avis ha messo in campo per invitare i cittadini all’importante gesto della donazione del sangue, con lo slogan “Il mare può aspettare...non partire senza donare”. In tutte le sedi di Avis Aureliana - Civitavecchia, Cerveteri, Tolfa e Allumiere - verranno effettuate analisi aggiuntive gratuite per vitamina D, Psa e Tsh Reflex. Le sedi sono aperte dal lunedì al sabato, dalle 8,15 alle11. Inoltre sono previste aperture domenicali anche per il 6 ed il 20 agosto. Ma non basta. Avis, sempre in collaborazione con la Asl Roma 4 e la Asl Roma 1, ha organizzato per domani pomeriggio una raccolta straordinaria ai autoemoteca al porto, nei pressi del Forte Michelangelo. L’appuntamento è dalle 17 alle 21. Info e prenotazioni allo 0766 21280 e 3893427776. Email: civitavecchia.comunale@avis.it.

