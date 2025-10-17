CIVITAVECCHIA – Il mese della prevenzione si tinge di energia e consapevolezza grazie a due imperdibili appuntamenti promossi dal comitato Andos Civitavecchia e Santa Marinella OdV, in collaborazione con la Asl Roma 4 e numerose realtà del territorio. Due giornate dedicate al movimento, alla salute e alla cura di sé, per ribadire un messaggio fondamentale: la prevenzione passa anche attraverso lo sport e uno stile di vita attivo.

Si comincerà sabato alle ore 15 con “FitWalking in riva al mare”, una camminata aperta a tutti che partirà da Piazza della Vita e si snoderà lungo il suggestivo lungomare di Civitavecchia. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Asl Roma 4 e l’Associazione Diabetici di Civitavecchia (ADiCiv), mira a sensibilizzare sull’importanza del movimento nella prevenzione delle malattie croniche e metaboliche. A guidare la sessione sarà Luca Cucchi, istruttore Fidal e trainer del movimento, esperto in biomeccanica del movimento ed esercizio correttivo, che accompagnerà i partecipanti in una lezione pratica di FitWalking, la camminata sportiva ideata dai fratelli Damilano. Un’attività adatta a tutti, che unisce il piacere del movimento alla consapevolezza del gesto motorio, migliorando postura, metabolismo e umore.

La domenica sarà invece dedicata all’equilibrio tra forza, respiro e benessere. Il 19 ottobre dalle ore 9, il Parco di San Gordiano ospiterà la giornata “Lo sport e la cura”, organizzata da Andos Civitavecchia e Santa Marinella insieme a Studio Officina del Cambiamento, Enjoy Gym & Wellness e al Parco Yuri Spigarelli.

Il programma prevede una lezione di Krav Maga con Alfredo Provaroni, istruttore della Krav Maga National Academy, per imparare le basi dell’autodifesa e potenziare la fiducia in sé stessi.

A seguire, spazio al rilassamento e alla consapevolezza con una lezione di yoga e meditazione condotta da Marilisa Tamburriello e Federico Morgante: un momento per ritrovare armonia, calma e connessione con il proprio corpo. Entrambi gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti, con il solo invito a indossare abbigliamento comodo (e, per la domenica, a portare un tappetino per la pratica).

Il comitato Andos di Civitavecchia e Santa Marinella si conferma protagonista attivo nella promozione della salute delle donne e della collettività, accanto alla ASL Roma 4, che da anni sostiene con concretezza le iniziative di prevenzione, sensibilizzazione e benessere psicofisico. «Continuiamo a diffondere un messaggio positivo e inclusivo: la cura di sé passa attraverso il movimento, la socialità e la consapevolezza - spiega la presidente dell'Andos, Lisa Di Giovanni - due giorni, due appuntamenti, un unico obiettivo: camminare, muoversi, respirare e vivere meglio, insieme. Invitiamo tutti a partecipare».