CIVITAVECCHIA - I disturbi alimentari sono una piaga in crescita nella popolazione giovane e giovanissima e l’Asl Roma 4 sta intensificando il lavoro di prevenzione e informazione. In questo ambito si inserisce l’iniziativa di venerdì in occasione della giornata del fiocchetto lilla con il servizio Sian della Asl Roma 4, il Polo dei disturbi alimentari – recentemente aperto con sede a San Marinella - Asl Roma 4, i Leo e i Lion Club Civitavecchia e Santa Marinella hanno premiato i cinque elaborati scaturiti dal progetto “Leo Vs Disturbi Alimentari, dove i centimetri angosciano“ realizzati dagli studenti dell’Istituto superiore Luigi Calamatta di Civitavecchia, a seguito delle diverse giornate di sensibilizzazione sul tema.

I VINCITORI DEL CONCORSO

Il primo premio è stato vinto da Alice Nyeme Kpoghomou con l’elaborato “Nuvole”, il secondo a Luca Valeriani con “È solo un riflesso”, il terzo a Elio Alessandro Lanza per il suo “Confusione” mentre al quarto posto – posizione inizialmente non contemplata ma aggiunta vista la validità dei lavori – Cristian Colilli e Patrizio Gambaro con “Navigando tra le onde dei disturbi alimentari”.

L’INIZIATIVA PER SENSIBILIZZARE SUL TEMA

Come spiega infatti il dirigente del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (Sian) Valeria Covacci «abbiamo fatto degli incontri nella scuola pilota, il Calamatta e abbiamo proposto il concorso. I ragazzi potevano esprimersi con la musica, con il disegno, con un tema, insomma c’era la massima libertà. Si tratta di un’iniziativa che sicuramente riproporremo il prossimo anno, quest’anno si è trattato di un progetto pilota, a tutte le scuole di Civitavecchia. I ragazzi hanno partecipato molto attivamente, è stata davvero una bella esperienza».

PROBLEMATICA CHE COLPISCE SEMPRE PIÙ GIOVANISSIMI

Esperienze fondamentali perché «i dati - ha detto Covacci - non sono belli. È una problematica che sta aumentando sempre di più con casi anche sotto gli 8 anni. L’età si sta abbassando». L’ambulatorio della Asl si trova in via Valdambrini a Santa Marinella e per accedere basta contattare la mail ambulatorio.dna@aslroma4.it o contattare il numero telefonico 3336691335.

