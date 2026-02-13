CERVETERI - «Nessuna perdita di fondi per il consorzio delle politiche sociali» di Cerveteri e Ladispoli. A rassicurare sulla situazione, dopo gli allarmi lanciati anche sui social, è il sindaco Elena Gubetti. «I fondi regionali, 80mila euro, che abbiamo richiesto per la costituzione del consorzio non sono andati persi, ma risultano regolarmente stanziati e accantonati nel bilancio regionale pronti per essere stanziati al momento della costituzione del consorzio. Sulla continuità dei servizi bisogna ribadire che non è stato tagliato alcun servizio né ridotta l'assistenza all'utenza più fragile». «Il consorzio - ha poi sottolineato Gubetti - è un tema sul quale abbiamo lavorato intensamente. Voglio ringraziare personalmente il sindaco Alessandro Grando e l'assessore ai Servizi sociali Gabriele Fargnoli: il documento che abbiamo scritto insieme è frutto di una sinergia profonda e riesce a coniugare perfettamente le esigenze dei nostri due comuni. Proprio per tutelare questo equilibrio, la decisione di ritirare temporaneamente il punto nasce dalla presentazione di alcuni emendamenti: poiché il requisito fondamentale del Consorzio è l'identicità degli atti, ogni modifica richiede una verifica tecnica per garantire che il testo resti condiviso e speculare tra Cerveteri e Ladispoli che voglio ricordare ha già approvato all'unanimità del Consiglio tutti gli atti». «L'aspetto fondamentale è uno anche se l'iter richiede un approfondimento tecnico dovuto agli emendamenti, nessun servizio è stato interrotto».

