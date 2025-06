FIUMICINO - Una mattinata all’insegna della prevenzione: si è svolta nel weekend presso il Poliambulatorio ASL di Via Coni Zugna 173, l’iniziativa di prevenzione oculistica “Giugno per la prevenzione della cataratta e del glaucoma”,patrocinata dal Comune di Fiumicino e promossa dal Rotary Club Fiumicino Portus Augusti in collaborazione con il Rotary Club Melito di Porto Salvo e della ASL Roma 3.

L’evento, a carattere interdistrettuale tra il Distretto 2080 (Lazio, Roma, Sardegna) e il Distretto 2102 (Calabria – Area grecanica), ha visto la partecipazione attiva di cittadini e cittadine che, previa prenotazione, hanno potuto usufruire di visite oculistiche gratuite per la diagnosi precoce della cataratta e del glaucoma, due patologie che, se non trattate per tempo, rappresentano le principali cause di cecità nel mondo.

Per i saluti istituzionali, è intervenuto il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini che ha dichiarato: «La salute è un diritto e ila nostra Amministrazione è in prima linea per sostenere iniziative che promuovano la prevenzione e l’accesso ai servizi sanitari. L’attività di prevenzione promossa oggi in questa sede, rappresenta un esempio concreto di come la sinergia tra istituzioni, associazioni e sistema sanitario possa generare valore per la comunità. Ringrazio il Rotary Club, la ASL RM3 e tutti i professionisti coinvolti per l’impegno profuso a favore della cittadinanza», ha concluso il sindaco Baccini.

Presenti, tra gli altri, l’on. Luciano Crea, il residente della Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo della Regione Lazio, il dott. Antonio Bray, direttore Sanitario ASl RM3; il dott. Filippo Muscolo, Direttore del Distretto ASL RM3 di Fiumicino; la presidente del Rotary Club Fiumicino Portus Augusti, Catia Fierli, il Dott. Antonello Rambotti, il Dott. Giuseppe Zuccarelli, dirigente medico oculista e socio rotariano. Nel corso della mattinata sono stati effettuati oltre 30 screening gratuiti, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce.

Come ricordato dal Dott. Zuccarelli, “Il glaucoma è una malattia silente: spesso ci si accorge di averla solo quando è troppo tardi. La cataratta, invece, può presentarsi anche dalla nascita e, se non trattata, può causare seri problemi alla vista».