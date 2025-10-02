CIVITAVECCHIA - Una città che si mette in cammino per la vita. Domenica 5 ottobre, alle ore 9, Civitavecchia si colorerà di rosa con la nuova edizione della “Cammina per la Prevenzione”, manifestazione promossa dal Comitato Andos Civitavecchia e Santa Marinella, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Asl Roma 4. Il punto di ritrovo sarà il Circolo Sportivo “Alfio Flores” in Largo Marco Galli 8, ma la vera meta sarà un messaggio forte e chiaro: la prevenzione è l’arma più potente che abbiamo contro il tumore al seno.

Non si tratta soltanto di una passeggiata: l’evento è pensato come un’occasione di incontro, sostegno e salute. Durante la mattinata sarà attivo il camper mammografico, che offrirà screening gratuiti alle donne dai 50 ai 74 anni, insieme ad altri controlli oncologici. Un’opportunità concreta che può davvero salvare vite, perché affrontare la malattia in fase precoce significa aumentare le possibilità di cura e guarigione.

Dietro l’organizzazione c’è la passione inesauribile dell’Andos, il comitato delle donne operate al seno che da anni rappresenta un faro di speranza sul territorio. Volontarie instancabili, capaci di trasformare ogni gesto in un messaggio di vicinanza. Non sono semplici collaboratrici: sono sorelle, amiche, punti di riferimento per chi affronta un momento difficile. Accanto a loro, la presidente Lisa Di Giovanni, che con energia e visione ha saputo moltiplicare progetti e iniziative, dalla Stanza Rosa all’ospedale San Paolo alla Banca della Parrucca, fino al Dragon Boat, lo sport che diventa terapia e simbolo di rinascita.

La camminata sarà anche una festa di comunità: a rendere speciale la mattinata ci penseranno la musica e le voci del territorio, con il tenore Marco Manovelli, i maestri Tiziano Leonardi ed Emiliano Manna, e la Banda dell’Unione Musicale Civitavecchiese. Un mix di emozione, gioia e condivisione che renderà ogni passo un inno alla vita.

«Ogni passo è prevenzione, ogni sorriso è sostegno – ha dichiarato Lisa Di Giovanni – partecipare significa prendersi cura di sé, ma anche dare forza a chi sta combattendo la malattia. Insieme possiamo far capire che nessuno è solo». Per prenotare lo screening basta chiamare il numero verde 800 539 762 (attivo dalle 9 alle 13).

L’attivissima presidente ha poi annunciato un ottobre ricco di appuntamenti: «Ci sarà il susseguirsi di una serie di eventi: pomeriggi musicali al museo, camminate alle Terme di Traiano, conferenze e giornate dedicate al movimento, allo sport e alla difesa personale. Organizzeremo inoltre un incontro sulle cure alternative; ci saranno appuntamenti con una nutrizionista, con un’ostetrica oncologa che darà consigli alle donne in menopausa o in chemioterapia, con una psicologa e con altri specialisti. Si susseguiranno poi altre iniziative che via via illustreremo e che arricchiranno questo mese dedicato alla prevenzione».

Domenica 5 ottobre Civitavecchia marcerà compatta, con il cuore e con il sorriso. Perché la “Cammina per la Prevenzione” non è solo un evento: è una promessa collettiva, un impegno condiviso a non abbassare mai la guardia contro il tumore al seno.