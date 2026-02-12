LADISPOLI - Dal 10 al 16 febbraio 2026 torna la 26esima “Giornata di Raccolta del Farmaco” e anche le farmacie comunali di Ladispoli aderiscono all’iniziativa solidale.

«Durante tutta la settimana - spiegano dall’amministrazione comunale - sarà possibile acquistare e donare farmaci da banco, senza ricetta, per aiutare chi vive in condizioni di povertà sanitaria. I prodotti raccolti saranno destinati agli enti assistenziali del territorio».

COSA DONARE

Si possono donare analgesici, antifebbrili, decongestionanti, farmaci per la tosse e per i disturbi gastrointestinali.

«Un gesto semplice che contribuisce a sostenere oltre 500.000 persone in difficoltà in Italia, tra cui molti minori», proseguono dall’amministrazione comunale che lancia l’appello: «Invitiamo tutti i cittadini a recarsi anche presso le farmacie comunali di Ladispoli e a partecipare: la solidarietà è una cura che fa bene a tutti».

