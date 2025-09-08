In occasione dell’apertura della IAA Mobility 2025 di Monaco, BYD ha tenuto un’importante conferenza stampa, all’interno della quale ha messo in evidenza i risultati raggiunti e gli obiettivi del prossimo futuro.

In particolare, la senior vicepresidente Stella Li ha annunciato il lancio della prima station wagon dell’azienda, aperta al mercato europeo. Si tratta della Seal 6 DM-i Touring, un modello che combina efficienza a lunga distanza e praticità, offrendo oltre 1.300 km di autonomia, grazie alle tecnologie DM di BYD.

Li ha poi confermato l’impegno dell’azienda nel mercato europeo, evidenziando l’apertura di una nuova fabbrica in Ungheria, pronta alla produzione nel 2025. L’azienda sta infatti collaborando con centinaia di fornitori locali per costruire una filiera europea. Il primo veicolo a essere prodotto in Ungheria sarà la Dolphin Surf, recentemente nominata World Urban Car of the Year.

La manager ha poi sottolineato anche il nuovo riconoscimento proprio per la Dolphin Surf. Quest’ultima ha infatti ricevuto il massimo punteggio di sicurezza a cinque stelle da Euro NCAP. “Questo raro traguardo per un’auto compatta e accessibile dimostra il nostro impegno a innalzare gli standard di sicurezza”, ha aggiunto Li.

Infine, spazio alla rete di ricarica. In futuro, BYD prevede di estendere la rete Flash Charging in tutta Europa, con l’obiettivo di 200-300 installazioni entro il secondo trimestre del 2026.

Secondo Li, la tecnologia di BYD richiede solo 50-100 kW dalla rete elettrica, con l’integrazione di batterie che aumenta la potenza fino a un megawatt. “Questo è un punto di svolta” nell’industria dei veicoli elettrici, ha affermato.

Li ha sottolineato che la soluzione renderà la ricarica ad alta velocità più accessibile e conveniente.

