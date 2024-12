TORINO (ITALPRESS) - Jeep presenta l'ultima nata della gamma Avenger: la nuova 4xe. Il cuore pulsante risiede nell'innovativa tecnologia ibrida, un sistema rivoluzionario che offre molto di più di una semplice riduzione delle emissioni: garantisce un'esperienza di guida entusiasmante su tutti i terreni. Per Eric Laforge, head di Jeep Brand per l'Europa, la nuova Jeep Avenger 4xe rappresenta un punto di svolta per il marchio. Combina la compattezza e la versatilità di Avenger con le prestazioni del sistema di trazione integrale. Il risultato è un'esperienza di guida più dinamica, davvero ineguagliabile. La nuova Jeep Avenger 4xe completa l'offerta Jeep di Suv a trazione integrale in tutti i segmenti". Jeep Avenger 4xe beneficia di un importante upgrade con l'aggiunta del sistema di trazione integrale. Sfruttando la potenza dell'elettrificazione, offre una trazione e prestazioni off-road senza pari. Il veicolo abbina il motore termico da 136 CV (100 Kw) a due motori elettrici da 21 kW ciascuno, in grado di muovere entrambi gli assi e di generare una coppia massima di 1.900 Nm disponibile alle ruote posteriori. Grazie alla tecnologia "power looping", la nuova Jeep Avenger 4xe garantisce la disponibilità della trazione integrale indipendentemente dallo stato di carica della batteria, offrendo un'esperienza di guida fluida e sicura anche sui terreni più difficili. Il sistema Mild Hybrid a 48V della nuova Avenger permette di guidare in modalità 100% elettrica a basse velocità grazie alla combinazione del cambio automatico a doppia frizione e-DCS6 a 6 rapporti e del motore elettrico integrato. Offrendo un'ampia scelta di powertrain, due cambi (automatico e manuale) e due trazioni (anteriore e integrale), Avenger si adatta alle esigenze e alle preferenze di ogni guidatore. I clienti potranno personalizzare la propria Avenger mantenendo intatti i valori del brand e trovando risposta alle proprie esigenze di guida, sia che scelgano l'avanzata tecnologia BEV, il sistema elettrificato Mild Hybrid a 48V o la tradizionale versione a benzina. La combinazione della tecnologia Mild Hybrid a 48V con il sistema di trazione integrale testimonia l'intenzione del marchio Jeep di offrire un'esperienza di guida 4x4 sostenibile, restando inclusivo e accessibile per i clienti europei. Jeep persegue da sempre questo obiettivo, ampliando la propria gamma di veicoli 4x4 per adattarsi alle esigenze di ogni cliente. La risposta del marchio Jeep, supportata da una strategia di elettrificazione che rispecchia un mondo sempre più in evoluzione verso la sostenibilità ambientale, è un'offerta di veicoli ampia e diversificata, ora più completa che mai. Gli ordini per la Jeep Avenger 4xe si apriranno entro la fine del 2024.