CIVITAVECCHIA – Sta per arrivare a Civitavecchia il nuovo punto vendita CET. Il Gruppo CET è un punto di riferimento nella distribuzione di materiale elettrico e termoidraulico, con una strategia che punta su qualità, innovazione e vicinanza al cliente.

Ogni punto vendita è strutturato per rispondere alle esigenze di una clientela diversificata, dall’artigiano alla grande impresa, offrendo soluzioni complete, personalizzate e di alta qualità, grazie anche alla collaborazione con le migliori aziende del settore. Con un’offerta completa di prodotti ELETTRICI e TERMOIDRAULICI, CET è capace di soddisfare le necessità di tutti i tipi di impianti. Una strategia che parte da lontano perché grazie a continui investimenti nella formazione del personale e nella ricerca di tecnologie all’avanguardia, «offriamo – spiegano dal Gruppo - un servizio sempre aggiornato e di alta qualità».

Un team di consulenti tecnici specializzati è a disposizione per aiutare i clienti a scegliere le soluzioni più adatte e per ottimizzare i progetti in diversi settori, tra cui elettrico, domotica, illuminotecnica, sicurezza e videosorveglianza, efficientamento energetico, energie rinnovabili, automazione e controllo, e nel settore idrosanitario, che include termoidraulica, climatizzazione, spegnimento, circolatori, trattamento delle acque, irrigazione e antincendio. La proposta del Gruppo CET è così ancora più completa e orientata al futuro. «Il nostro impegno – sottolineano - non si limita alla proposta commerciale: viene infatti dedicata particolare attenzione al miglioramento delle competenze tecniche degli installatori e, grazie a corsi di formazione e aggiornamenti, le imprese sono supportate per rimanere competitive e rafforzare il proprio ruolo sul mercato». In risposta alla continua evoluzione delle esigenze del settore, vengono offerti servizi specializzati come CET Consulting per consulenze tecniche, Tarature CET per la verifica degli strumenti di misura, CET Ambiente per la gestione dei rifiuti e la sicurezza ambientale, Easy CET per il noleggio di furgoni elettrici, CET Locker per ordini con ritiro 24 ore su 24 e Secur CET per soluzioni avanzate di sicurezza domestica e vigilanza.

L’apertura del nuovo punto vendita a Civitavecchia, prevista per il 20 novembre, segna un ulteriore passo per avvicinarsi al territorio e offrire un servizio sempre più rapido e capillare. Con complessivi 4000 mq di superficie tra magazzino e zona commerciale, il centro diventerà un punto di riferimento per i professionisti del nord di Roma e del Lazio. Al fianco dell’installatore per fare la differenza.

